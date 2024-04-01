Подмосковье 01 апреля 2024, 16:41 Запись в детей в 1-й класс началась в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Школы Химок начали прием заявлений для зачисления детей в 1-й класс на будущий учебный год. Право преимущественного приема предоставляют льготным категориям граждан.

Родители будущих первоклассников могут подать заявление на портале госуслуг. Для удобства они могут воспользоваться инструкцией с ответами на часто задаваемые вопросы.

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«Подача заявления на прием ребенка в первый класс через портал госуслуг — это очень удобно. Во-первых, это экономия времени, поскольку подача заявки происходит онлайн. Во-вторых, такой вариант позволяет забронировать место для будущего школьника до момента предоставления оригиналов в образовательное учреждение. Дальнейшее зачисление детей происходит по очередности подачи заявлений», — рассказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Подробная информация доступна на сайте администрации Химок и официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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