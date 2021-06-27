Запись на вакцинацию выросла в Подмосковье в десять раз

Запись на вакцинацию за последние дни выросла в Московской области в десять раз. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

«Сохранить здоровье людей, избежать локдауна и остановить пандемию коронавируса поможет только прививка. Запись на вакцинацию за последние дни выросла в десять раз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцины в Московской области достаточно для всех желающих. В настоящее время на территории региона функционирует 430 прививочных кабинетов. Некоторые работают в круглосуточном режиме. Получить вакцину можно в любом из них. Выбрать удобный кабинет можно на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном или на региональном порталах госуслуг, по телефону 122, в медучреждениях, МФЦ и клубах «Активное долголетие». В мобильных пунктах предварительная запись не нужна.

Для размещения людей, заболевших ковидом, в Подмосковье разворачивают резервные койки. Снова работает временный ковидный госпиталь в парке «Патриот». Сегодня стало известно, что в регионе будет организовано еще полторы тысячи новых коек.