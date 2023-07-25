Подмосковье 25 июля 2023, 12:40 Запись на дистанционное электронное голосование на выборах открыли в Подмосковье РИА «Новости»

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Запись на дистанционное электронное голосование на выборах открылась в Подмосковье. Они пройдут 8, 9 и 10 сентября.

Подать заявку на участие в электронных выборах можно на «Госуслугах». Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, такой формат голосования будут применять Подмосковье впервые.

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«Это будет особенно удобно тем, кто по какой-либо причине находится вдали от своего избирательного участка. Кроме этого, новые технологии благодаря своей простоте привлекут к голосованию гораздо больше молодежи», — отметил он.

В эти дни в Подмосковье пройдут выборы губернатора, депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и депутатов Совета депутатов в 10 городских округах. Принять участие в голосовании могут все жители Подмосковья, имеющие подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Заявление можно подать до 4 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах .

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