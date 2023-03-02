02 марта 2023, 09:29
Запись детей в первый класс начнется 1 апреля в Подмосковье
Жители Подмосковья смогут записать детей в первый класс по месту регистрации с 1 апреля по 30 июня. О том, как проходит процедура, напомнила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
«Кроме того, в этот период можно воспользоваться льготами при зачислении, а также правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой обучаются их братья или сестры», — добавила она.
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Подать заявление жители могут удаленно через «Госуслуги». Все документы будут проверяться также в цифровом виде.
Запись в школы не по месту регистрации начнется 6 июля и при наличии свободных мест.
В новом учебном году в первый класс пойдут свыше 100 тысяч детей в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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