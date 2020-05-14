Запись детей в кружки и секции стартовала в Подмосковье. Занятия начнутся в сентябре

В Подмосковье открыли запись детей в кружки и секции на новый учебный год. Все программы дополнительного образования стартуют уже осенью.

Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Она отметила, что для удобства существует специальный интернет-портал.

«В регионе огромный выбор кружков. Родители и школьники смогут найти занятия на любой вкус и приступить к обучению уже с сентября», — сказала она.

Так, подробные сведения о кружках уже на портале навигатора дополнительного образования new.dop.mosreg.ru. Там можно будет найти и подобрать подходящие занятия. Вся информация сохранится в «Личном кабинете» родителей.

«Это очень быстро и удобно — родители смогут видеть историю записей на кружки или отложить понравившийся вариант, а в перспективе даже пройти профориентационное тестирование ребенка, по результатам которого система сама порекомендует подходящие кружки», — сказала Ирина Каклюгина.

Кроме того, по ее словам, заявку на вступительные испытания можно подать в музыкальные и художественные школы уже сейчас.

«Она не потеряется и будет находиться в работе до снятия всех ограничений и приглашения на прохождение вступительных испытаний. Наша ключевая задача — обеспечить безопасность и максимальное удобство детей и родителей», — добавила она.

А летние лагеря на базах подмосковных школ не будут работать до 31 июля. Ирина Каклюгина призвала родителей и учеников с пониманием отнестись к этому решению.