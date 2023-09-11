Подмосковье 11 сентября 2023, 13:09 Запись детей в кружки и секции стала самой востребованной онлайн-услугой в Подмосковье за неделю Unsplash

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С начала учебного года жители Московской области подали более 67 тысяч заявлений на зачисление в кружки и секции. Записи в организации дополнительного образования снова стали самой популярной услугой на портале госуслуг Подмосковья.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья рассказали, что в топе за неделю оказались еще и такие услуги, как «Выписка из домовой книги» (24,1 тысячи заявлений), «Обслуживание единых транспортных карт „Стрелка“» (22,9 тысячи), Выдача социальных карт жителя Московской области (17,7 тысячи), Предоставление выплаты на обучающегося (плюс 7,4 тысячи заявлений за неделю).

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На региональном портале есть услуги для всех категорий жителей. Воспользоваться порталом можно в удобное время с любого гаджета: компьютера, смартфона, планшета. Бесплатный доступ к порталу госуслуг организован в цифровых зонах МФЦ Подмосковья. Специалисты помогут подать заявление.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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