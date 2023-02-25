Подмосковье 25 февраля 2023, 17:26 Запеченные перепелки и сыр «Белорусское золото»: в центре Балашихи прошла масленичная ярмарка

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На площади возле Ледового дворца в Балашихе прошла масленичная ярмарка. Товары из разных регионов России привезли порядка 40 торговцев.

Особым спросом у жителей округа пользуются продукты белорусских производителей: сыр, масло, сало, творог, сметана, колбаса.

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«У нас можно купить домашнюю запеченную перепелку, ее делает фермер из Белоруссии. Большим спросом пользуются сыровяленые и сырокопченые колбасы, сыр, домашнее сало, хлеб. Из деликатесов у нас есть еще утиная колбаса, печеночная», — рассказала о своих товарах продавец Лариса Ефимова.

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Александр Сашко также производит белорусскую мясную продукцию. У него можно купить товары фермерского производства, сыры от частного сыровара, рубленую колбасу, сало, сосиски по ГОСТ 1972 года. Они состоят на 82% из мяса и на 18% из молочной продукции.

Удивляет сладкоежек Ибрагим Жанхотов. У него есть козинаки из тыквенных семечек, натуральный мармелад, халва, орешки и ягоды в глазури собственного производства из Перми.

У Фатимы Рус продаются изделия из дерева, которые также полюбились жителям Балашихи. На ее прилавке есть плетеные корзинки, предметы интерьера, кресла-качалки, наборы мебели, кухонные принадлежности, картины, часы, сундуки. Все изделия ручной работы.

Ярмарки в Балашихе проводятся при поддержке администрации города.

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