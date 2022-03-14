Поводов переживать за дефицит социально значимых товаров нет в Подмосковье. Это отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. По его словам, на областных складах достаточно запасов, а пустые полки порой возникают в магазинах лишь из-за высокого спроса.

Воскресенский отметил, что спрос значительно вырос, и не все магазины успевают вовремя пополнять запасы. Тем не менее продукты на складах есть, и их достаточно, чтобы не возникло дефицита.

Сейчас наибольший спрос — на гречку, сахар, растительное масло и муку. Это продукты, которые жители стали скупать в первую очередь.

Например, на сахар фиксируют увеличение спроса уже втрое за последние две недели.

Но спешу успокоить: запасы всех социально значимых товаров на складах области есть, и они постоянно пополняются Сергей Воскресенский.

Он объяснил, что торговым компаниям потребуется время на то, чтобы усовершенствовать цепочки поставок.

«Перегружать склады тоже не имеет смысла. Распределение должно быть равномерным — за этим в постоянном режиме также следят сотрудники министерства», — сообщил Сергей Воскресенский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе нет предпосылок для дефицита продуктов.