Запасы сахара и подсолнечного масла в Подмосковье назвали достаточными

У Подмосковья большие запасы сахара и подсолнечного масла, отметили в областном Минсельхозпроде. Полки в торговых точках при необходимости смогут оперативно пополнить. Специалисты ведут постоянное наблюдение за наличием товаров.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Запас сахара-песка, по его словам, сформирован на 14-18 торговых дней.

Ведомство постоянно ведет мониторинг запаса сахара-песка и подсолнечного масла в крупных торговых сетях. Ситуация штатная Сергей Воскресенский.

Сегодня запас сахара превышает 190 тысяч тонн — этого хватит на 14-18 торговых дней. Подсолнечного масла хранят 246 тысяч тонн — столько требуется более чем для 30 торговых дней.

«При этом запасы восполняются», — рассказал Воскресенский.

Министр уточнил, что, согласно постановлению федерального правительства о продаже сахара-песка и масла, с хозяйствами Подмосковья заключили договоры о поддержании розничных цен.

Заключено около 250 соглашений по сахарному песку и 258 — по подсолнечному маслу. Работа в этом направлении продолжается Сергей Воскресенский.

Соглашения по сахару продлили до 1 июня, по подсолнечному маслу — до 1 октября.

Ранее в газете «Известия» написала о том, что сахарные заводы приостановили продажу продукции в магазины в конце марта, чтобы дождаться субсидий от государства. По данным издания, запас сахара на складах торговых сетей начал сокращаться, но ритейлеры успокоили, что людей вряд ли ждут проблемы при его покупке по фиксированным ценам.