Запасы сахара и гречки в Подмосковье назвали достаточными

В Московской области отмечается достаточный товарных запас сахара и гречки, которые в последнее время пользуются большим спросом среди россиян. Об этом сообщили представители крупнейших торговых сетей на заседании профильного Комитета Мособлдумы.

Председатель Комитета Сергей Керселян отметил, что за последние две недели самыми востребованными товарами, которые пользуются среди жителей ажиотажным спросом, стали мука, сахар, растительное масло и гречневая крупа. При этом спрос на сахар вырос в три раза.

«Наш комитет на постоянной основе ведет мониторинг цен на продукты первой необходимости», — отметил он.

Керселян уточнил, что власти региона постоянно взаимодействуют с ФАС и прокуратурой, чтобы не допустить необоснованный рост цен на 10% и более — за исключением сезонного фактора. Результаты мониторинга направляют дважды в неделю. Также производителям пищевой продукции планируют компенсировать ключевую ставку из средств регионального бюджета.

Чтобы снизить риск возможного дефицита товаров составили список по 32 дистрибьюторам Подмосковья и Москвы, и шести производителям России. У каждого из них есть задержки в отгрузках сахарного песка в объекты розничной торговли. Список направили в ФАС и Управление ФАС по Московской области, чтобы принять необходимые меры.

«Два раза в неделю списки магазинов с дефицитом направляются в торговые сети для увеличения отгрузок и пополнения товарного запаса в торговом зале. Один раз в день информация о ситуации направляется в оперативный штаб Минпромторга РФ», — уточнили в Мособлдуме.

В заседании участвовали представители крупнейших торговых сетей, которые подтвердили, что в регионе достаточные запасы сахара и гречки. При этом в ближайшее время ожидается снижение высокого спроса, что приведет к снижению нагрузки на торговые сети. В результате товары будут поставляться в обычном режиме.