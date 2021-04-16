Запас из 80 миллионов масок сформировали на складах Подмосковья

Запас медицинских масок в Подмосковье приблизился к 80 миллионам. При этом каждый день производят около 620 тысяч штук. Это помогает сохранять стабильность на рынке.

Это подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева. По ее словам, в первом квартале изготавливали по 600 тысяч масок ежедневно, а сейчас около 622 тысяч.

Нашим производителям удалось в полной мере удовлетворить спрос на медицинские маски в пиковый период. А за счет резкого увеличения производства сформировались значительные резервы Екатерина Зиновьева.

При необходимости предприятия Московской области смогут увеличить объемы производства масок до 1,66 миллиона штук в сутки.