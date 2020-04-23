Запас антисептиков для врачей и питание для работников скорой доставили в Мытищах и Домодедове

Газель с гуманитарной помощью встретили в Мытищинской горбольнице. Внутри больше тысячи литров антисептика. Половина — для местных врачей, вторую часть позже отвезли в Домодедово. Экологичное средство дезинфекции передало врачам Региональное общество охраны природы.

«По мнению экологов, оно безвредно, потому что не содержит хлора и спирта. Сколково признало его одним из лучших средств в борьбе с вирусами и бактериями», — рассказал зампредседателя Всероссийского общества охраны природы в Московской области Дмитрий Сапелкин.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы получаем все необходимые средства индивидуальной защиты, мы получаем и лекарственные препараты в том ассортименте, который необходим для лечения пациентов в стационаре», — сообщил главный врач Мытищинской ГКБ Андрей Третьяков.

В Домодедове встретили не только новую партию дезинфицирующих средств, но и питание для сотрудников неотложки. Недавно руководитель штаба навестила станцию скорой помощи и убедилась: медикам некогда поесть и уж тем более готовить обеды на работу.

Поддержку решила оказать сеть ресторанов восточной кухни. Под свое крыло рестораторы взяли шесть подмосковных станций скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

«Это невыносимо круто — быть здесь сейчас, когда тебе говорят миллионы людей „спасибо“. Когда ты чувствуешь себя очень важным и нужным, когда ты понимаешь, что твои дети могут тобой гордиться. Моя старшая дочь — волонтер», — поделилась руководитель общественного штаба «Милосердие» Анна Лаврова.