Подмосковье 23 августа 2023, 15:40 Запах сточных вод уйдет в прошлое. Какие еще перемены ждут Щелково

Читать 360tv в

Реконструкция очистных сооружений в Щелкове — один из ключевых экологических проектов Подмосковья. Они удаляют загрязнения в сточных водах сразу семи городских округов, улучшают состояние рек и почвы. Их запустят на полную мощность уже в ноябре.

Благодаря реконструкции решится многолетний вопрос с неприятным запахом от обветшавших и устаревших очистных сооружений. Особенно сильно он доставлял дискомфорт жителям Щелкова в летнее время.

Реклама

В числе других важных для городского округа проектов — строительство Чкаловской эстакады и первого этапа Восточного объезда. Это позволило разгрузить два сложных участка дорог.

Благоустройство набережных, создание Краснознаменского и Театрального скверов изменило облик Щелкова. Для комфортного отдыха привели в порядок территорию Чкаловского озера. Там появились пандусы и амфитеатр, зоны отдыха озеленили, обустроили велодорожку.

В округе продолжает работать уникальный перинатальный центр, а скейт-парки стали точками притяжения молодежи. Новые школы в Богородском, Солнечном, Жегалове, Чкаловском и других микрорайонах создали семь тысяч мест для учеников. Вскоре откроют образовательные центры в Финском и Новом Городке.

Многолетнюю проблему с отоплением жилых домов на улице Бахчиванджи почти решили. Там достроили котельную, она обеспечит теплом 18 тысяч человек в 55 многоквартирных домах.