Запах с Алексинского карьера перестанет беспокоить жителей Клина уже через неделю

Жители Клина пожаловались на неприятный запах на Алексинском карьере, где расположен рекультивированный полигон ТБО. Но скоро все наладится: власти держат ситуацию под контролем. На месте идут работы, запах значительно уменьшится уже к концу апреля, а в июне — уйдет почти полностью, пообещали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Появление запаха вызвано плановыми работами на объекте по техобслуживанию высокотемпературных факельных установок. Сейчас здесь не действуют две установки — мощностью 2500 кубометров в час и 2000 кубометров в час. Именно они сжигают весь биогаз из 70 скважин, расположенных на КПО «Алексинский комбинат», объяснили в министерстве.

Коммунальщики собираются завершить ремонт 26 апреля. Ход работ находится на постоянном контроле МинЖКХ. При этом экомониторинг объекта идет круглосуточно.

Кроме того, на данном участке проводят земляные работы. С их помощью удастся уменьшить углы откосов отвалов и бортов карьерных выемок. Местные жители могут почувствовать неприятный запах от свалочного газа, но частично «аромат» уйдет уже к 28 апреля, пообещали в ЖКХ Подмосковья.

Работы на полигоне проверил заместитель главы администрации городского округа Клин Андрей Богаченков. На карьере решили увеличить пересыпку полигона грунтом, что также поможет убрать запах. Сейчас тело полигона пересыпают грунтом ежедневно. Его запас на территории комплекса большой: 50 тысяч кубометров.

«По графику на КПО запланированы также работы по выполаживанию (снижение наклонной поверхности) откосов объекта размещения отходов. Они проводятся путем вскрытия тела полигона, в связи с чем может произойти временное усиление запаха. Всю работу завершат до конца июня», — пояснили в МинЖКХ Подмосковья.