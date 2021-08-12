Заочники МГОУ получили дипломы о высшем образовании

12 августа в Московском государственном областном университете вручили дипломы выпускникам бакалавриата заочной формы обучения факультета технологии и предпринимательства. Документ о высшем образовании студентам выдал декан Алексей Хаулин.

Заочная форма обучения в вузе чаще всего привлекает молодых людей, у которых уже есть среднее профессиональное образование. Такие ребята успешно совмещают работу и учебу в университете.

В МГОУ для поступающих на заочную форму обучения по программам бакалавриата предусмотрено 110 бюджетных мест.

Поступающие, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут подать документы до 20 августа. У абитуриентов, у которых есть результаты ЕГЭ, документы принимают до 3 сентября. Чтобы учиться заочно на основе договора, можно подать заявки до 22 сентября.

В МГОУ еще возможно поступить на очную и очно-заочную формы обучения по программам бакалавриата на договорной основе. Приемная комиссия принимает документы от таких абитуриентов до 25 августа.