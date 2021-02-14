Занятия военных ЗВО по вождению ЗРК Тор-М2 прошли в Подмосковье

Занятия с военнослужащими зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) по вождению зенитно-ракетных комплексов Тор-М2 прошли в Подмосковье на полигоне «Головеньки». Об этом сообщили на сайте Министерства обороны РФ.

В занятиях приняло участие более 20 единиц вооружения и военной техники. Военнослужащим предстояло проехать на ЗРК более 30 километров и преодолеть около 30 естественных и искусственных препятствий на пути.

«Механики-водители отработали прохождение узких, скоростных, заснеженных и бездорожных участков местности. Одними из самых сложных препятствий стали колейный мост и противотанковый ров», — сообщили в Минобороны РФ.

Колонна зенитно-ракетных комплексов прошла все препятствия с помощью начальников расчетов, которые корректирование движение тяжелых машин.

Министерство обороны ранее, 12 февраля, сообщило о завершении работы мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19, который был развернут в 2020 году на базе выставочного центра в подмосковном парке «Патриот».