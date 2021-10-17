Занятия в Школе молодых отцов возобновили в ЦРБ Егорьевска

Сегодня в России впервые отмечают День отца. Для тех, кто еще только готовится стать папой, в Егорьевске открыли занятия в Школе молодых отцов.

Они проводятся в женской консультации Егорьевской центральной районной больницы. Акушер-гинеколог, акушерка, психолог и фитнес-тренер обучают будущих отцов, как правильно подготовиться к беременности, адаптироваться к роли папы и выстроить отношения в семье с появлением ребенка. На практических занятиях мужчин учат купать, кормить и успокаивать детей.

Главный врач Егорьевской центральной городской больницы Сергей Маркитан, который сам растит двух детей, рассказал, что на личном опыте понимает, как непросто бывает молодым людям с появлением младенца в семье.

«В нашей школе мужчины приобретают необходимые навыки — как теоретические, так и практические. Также одним из важных направлений нашей работы является повышение престижа осознанного и ответственного отцовства», — рассказал он.

Бесплатные занятия для будущих родителей проводятся офлайн и онлайн во всех учреждениях родовспоможения Московской области. В Красногорской городской больнице № 1 тренинги для будущих пап и лекции в закрытом мужском клубе с начала года посетили более 100 мужчин.

Информацию о датах занятий и правилах посещения можно узнать в женской консультации учреждений, на официальном сайте и соцсетях.