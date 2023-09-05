Подмосковье 05 сентября 2023, 17:48 Занятия в отремонтированном ДК «Мир» в Домодедове начнутся 11 сентября Министерство культуры и туризма МО

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Капитальный ремонт Дворца культуры и спорта «Мир» в Домодедове подошел к концу. С 11 сентября в здании возобновятся занятия в кружках и секциях.

Ремонт провели по нацпроекту «Культура». Десятого сентября жителей города приглашают в «Мир» на День открытых дверей — свою работу представят 45 клубных формирований, в числе которых хореографические, вокальные, театральные, цирковые и творческие студии.

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«Теперь здесь созданы все условия для организации качественного и интересного досуга жителей Домодедова. После ремонта мощность секций и клубов увеличена кратно: здесь готовы принимать до тысячи человек», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В ближайшее время в здании откроется филиал детской библиотеки.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья уточнили, что занятия в клубах начнутся 11 сентября. Художественный руководитель ДКС «Мир» — Снежана Белохвостова, возглавляющая это учреждение более 13 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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