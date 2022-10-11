Занятия в новом корпусе Московского Губернского колледжа искусств в Химках начнутся в 2023 году | 360°

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Занятия в новом корпусе Московского Губернского колледжа искусств в Химках начнутся в 2023 году

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В новом спортивно-репетиционном корпусе Московского Губернского колледжа искусств в Химках приступили к отделке. Там будут оборудованы тренажерный зал, медцентр, раздевалки и душевые. Для удобного перехода из старой части здания в новую будет обустроен крытый переход, рассказал глава округа Дмитрий Волошин.

«По просьбе студентов и преподавателей в 2023 году в колледже будет открыт новый репетиционный корпус. Там оборудуют тренажерный зал, раздевалки, душевые. Также для комфорта обустроят крытый переход из старой части здания в новую. К работам уже приступили», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Основные монолитные работы уже завершены. Параллельно с отделкой внутри здания снаружи прокладывают коммуникации и собирают фасад. На этой неделе начнут монтировать инженерное и вентиляционное оборудование и включат отопление. Этот корпус ждут с нетерпением — в колледже помещений для занятий не хватает.

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«Мы очень в этом нуждаемся, потому что у нас учатся ребята в основном из Московской области. И ребята, которые у нас учатся, проходят очень серьезный и большой конкурс. Желающих учиться  у нас очень много, и этот комплекс мы уже ждем давно», — сказал директор Губернского колледжа искусств Равиль Хусеинов.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

В новом корпусе будет не только тренажерный зал, но и медцентр. Из старой части здания в новую студенты будут переходить по крытому переходу — выходить на улицу, как раньше, не придется.

В следующем году колледжу исполнится 75 лет. Отсюда выходят профессиональные вокалисты, артисты балета, музыканты, актеры и танцоры. Среди преподавателей — профессора и доценты кафедр Московского государственного университета культуры и Российской Академии музыки имени Гнесиных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил успехи школы в Орехово-Зуеве и учителя Дмитрия Лутовинова.

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