Подмосковье 21 ноября 2023, 15:41 Занятия «Подросткового клуба» начались в молодежном центре в Рузе Unsplash

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Занятия «Подросткового клуба» начались в Тучковском филиале Молодежного центра в Рузе. Они направлены на развитие зрения и памяти у детей. Также участники в возрасте от 14 лет в игровой форме изучают законы физики.

Несложные с виду упражнения помогают создавать новые нейронные связи и развивать мышление, память, влиять на скорость принятия решений. При этом у подростка тренируются не только мышцы, но и дыхание, зрительная система и вестибулярный аппарат.

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Занятия проводит нейропсихолог Наталья Илларионова. Она рассказала, что это простые упражнения, которые помогают тренировать несколько сенсорных систем.

«И вот так весело и непринужденно мы занимаемся с ребятами и тренируем наш мозг. И я рада, что мы молодежь Тучково будем к этому приобщать», — поделилась Наталья Илларионова.

Отметим, что влияние занятий на мозговую активность вполне можно измерить. Для этого дети заполняют специальную таблицу с контролем затраченного на это времени. Результаты, полученные до и после проверки, сравнивают.

Напомним, «Подростковый клуб» начал свою работу благодаря поддержке администрации Рузского городского округа. Участником Клуба может стать любой желающий в возрасте от 14 лет.

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