Подмосковье 17 июля 2023, 09:51 Занятия по туризму и ориентированию на местности прошли в детском лагере парка «Патриот» в Одинцове Unsplash

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«Лагерь настоящих героев» работает на территории парка «Патриот» в Одинцове с 2017 года. Здесь ребятам прививают силу духа и любовь к Родине, а также проводят занятия по туризму и ориентированию на местности.

Около 180 тысяч детей отдохнут в 109 загородных и тысяче пришкольных лагерей Подмосковья в этом сезоне. Организация отдыха в учреждениях находится под постоянным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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«Школьные летние лагеря, которые очень востребованы, и все оздоровительные лагеря, которые мы подготовили, должны быть максимально активно задействованы в отдыхе. Главы городских округов должны уделить особое внимание проверкам лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Наша задача — максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом», — отметил губернатор.

Отдельное внимание уделяется социальным путевкам: дети из малообеспеченных и многодетных семей, инвалиды и сироты могут отдохнуть абсолютно бесплатно. Еще одна категория льготников, которые получат бесплатные путевки в летние лагеря, — это ребята из семей участников СВО.

В Одинцовском округе работает «Лагерь настоящих героев» на территории парка «Патриот».

«У нас уже прошли занятия по ориентированию, строевой подготовке, РХБЗ, туризму и первой помощи. Больше всего мне понравились занятия по туризму и ориентированию, так как инструкторы дают много полезных знаний и умений, которые точно пригодятся в жизни. <...> В вечернее время у нас проходят тематические мероприятия, которые помогают разгрузиться душой и телом. Вожатые, инструкторы и взвод помогают во всех трудностях, поддерживают, дают советы и учат», — поделился участник летней смены «Лагеря настоящих героев» Игорь Харламов.

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