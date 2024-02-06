Подмосковье 06 февраля 2024, 11:50 Занятия по психологии прошли в коррекционной школе в Лобне Unsplash

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Неделя психологии прошла в коррекционной школе городского округа Лобня. Ребятам провели занятия, игры и тренинги для повышения уровня толерантности и сплочения.

В течение недели педагоги проводили с ребятами занятия для поддержания благоприятного климата в коллективе и создания психологически безопасной образовательной среды. Дети участвовали в акциях, квест-играх и тренингах, выполняли творческие работы.

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Главной задачей недели психологии стало развитие толерантности учеников и сплочение детского коллектива. Самым активным участникам вручили памятные грамоты.

Коррекционная школа работает в Лобне по адресу: улица Павлика Морозова, 1Б. Телефон для справок: +7 (495) 577-10-02.

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