Занятия по психологии начались в клубах «Активного долголетия» в Подмосковье

Для пенсионеров, которые участвуют в проекте «Активное долголетие» в Подмосковье, начали проводить занятия по психологии. Это новое направление.

Благодаря проекту пенсионеры бесплатно посещают занятия спортом и творчеством. Теперь добавили курсы психологии.

Их начали проводить с 1 марта. Пенсионеры будут посещать тренинги и игротерапии.

Это очень полезно для хорошего самочувствия и здоровья Министерство социального развития Подмосковья.

Занятия будут проводить дипломированные психологи. Они помогут снять эмоциональное напряжение и восстановить психофизическое здоровье.

Сейчас в клубах областного проекта «Активное долголетие» насчитывается 26 активностей. Подробности можно узнать на сайте dolgoletie.mosreg.ru или в Telegram-канале.

Проект появился по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Ранее мы рассказали, как «Активное долголетие» помогает старшему поколению развиваться и путешествовать.