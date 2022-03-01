Занятия по психологии начались в клубах «Активного долголетия» в Подмосковье
Для пенсионеров, которые участвуют в проекте «Активное долголетие» в Подмосковье, начали проводить занятия по психологии. Это новое направление.
Благодаря проекту пенсионеры бесплатно посещают занятия спортом и творчеством. Теперь добавили курсы психологии.
Их начали проводить с 1 марта. Пенсионеры будут посещать тренинги и игротерапии.
Это очень полезно для хорошего самочувствия и здоровья
Министерство социального развития Подмосковья.
Занятия будут проводить дипломированные психологи. Они помогут снять эмоциональное напряжение и восстановить психофизическое здоровье.
Сейчас в клубах областного проекта «Активное долголетие» насчитывается 26 активностей. Подробности можно узнать на сайте dolgoletie.mosreg.ru или в Telegram-канале.
Проект появился по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Ранее мы рассказали, как «Активное долголетие» помогает старшему поколению развиваться и путешествовать.