Подмосковье 17 марта 2023, 11:55 Занятия по противодействию беспилотникам прошли в Главном управлении Росгвардии Подмосковья

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Учебное занятие по противодействию беспилотникам прошли в Главном управлении Росгвардии Подмосковья. Сотрудникам ведомства рассказали о технических характеристиках летательных аппаратов и их особенностях.

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Также для росгвардейцев провели практическое занятие по противодействию дронам с использованием техники. Как отметил начальник службы разведки, занятие помогло отработать взаимодействие сотрудников и военнослужащих и передать опыт во все подразделения ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.

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