Подмосковье 09 февраля 2024, 14:11 Занятия по профориентации для школьников с ОВЗ прошли в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Единый день профориентации для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья прошел в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске. Учащиеся Берсеневской школы-интерната, лицея № 8 и школы № 4 смогли посетили мастер-классы по поварскому, кондитерскому, пекарскому и сестринскому делу.

Школьники узнали о специальностях и профессиях, которые можно освоить в колледже «Подмосковье», и о порядке поступления. О преимуществах обучения в колледже рассказала победитель национального чемпионата «Абилимпикс», выпускница колледжа «Подмосковье» Анастасия Крутова. Также ребята прошли профориентационное тестирование.

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Напомним, 17 февраля в 11:00 во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» пройдет день открытых дверей для учащихся 9-х классов. В программе — знакомство с профессиями и специальностями, встречи с преподавателями и выпускниками, мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Она откроется 1 сентября.

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