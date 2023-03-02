Подмосковье 02 марта 2023, 08:58 Занятия по отработке ЧС прошли в Луховицах ко Дню гражданской обороны

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Международный день гражданской обороны отметили в Подмосковье. Представители городских округов собрались в Луховицах, чтобы провести общие занятия и отработать основные способы защиты населения.

Программа мероприятий состояла из теоретической и практической части.

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«Запланирована большая теоретическая работа. Будут и выступления, и ораторы, будет инсценировка [чрезвычайной] ситуации. Уверен, что это пойдет на пользу не только городскому округу, но и всей Московской области», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Большой интерес у участников мероприятия вызвала демонстрация спецтехники. Были представлены пожарные автомобили, машины ветеринарной службы, передвижные ФАПы, снегоболотоходы и специальные конструкции для предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций.

«Представлены основные образцы техники муниципального звена, которые в случае возникновения ЧС могут быть привлечены для ликвидации последствий ЧС либо аварий. Также представлена техника спасательных служб», — рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Среди представленных образцов — габионовые конструкции, которые помогают справиться с подтоплениями. Собираются они быстро, наполняются песком или грунтом, и преграда для воды готова. Еще один вариант применения — защита объектов инфраструктуры в ходе военных операций. Их производят в соседней Рязанской области, в прошлом году на заводе выпустили пять тысяч тонн габионов.

Также на выставке были представлены передвижные блиндажи. Модуль специально разработан для МЧС и производится в Красногорске. Собирается за три минуты без какого-либо инструмента. Может использоваться в качестве блок-поста или комнаты для временного проживания.

Занятию дали удовлетворительную оценку: все службы в Подмосковье готовы к устранению последствий чрезвычайных ситуаций.

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