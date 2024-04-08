Подмосковье 08 апреля 2024, 22:42 Занятия по начальной военной подготовке для школьников возродили в Лобне Телеканал «360»

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Занятия по начальной военной подготовке уже второй год подряд проводятся для школьников в Лобне. Посещают уроки как мальчики, так и девочки.

Программа занятий разработана таким образом, чтобы дать ребятам полное представление о военном деле, что особенно актуально в свете недавнего возвращения начальной военной подготовки в школьную программу для старшеклассников. В Лобне эта инициатива нашла отклик у широкой аудитории, и количество желающих пройти обучение продолжает расти.

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«Здесь интересно, всегда какие-то новые рекорды, можешь их побить. Можно научиться борьбе, стрелять тоже», — поделилась ученица школы № 3 Анна Курылева.

Проводят уроки для детей ветераны вооруженных сил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах региона начали принимать заявления от будущих учеников первых классов.

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