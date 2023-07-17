Подмосковье 17 июля 2023, 11:50 Занятия по культуре народов России прошли в детском саду «Чайка» в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Родители узнали о занятиях и оздоровительных процедурах в детских садах Лобни. Так, воспитанников детского сада «Чайка» знакомят с культурой народов России с помощью дефиле в национальных костюмах.

Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев обсудил развитие дошкольного образования с педагогическим коллективом детского сада «Чайка» и родителями воспитанников. Участники встречи познакомились с учебным планом и активностями на предстоящий год, а также поделились предложениями по благоустройству округа.

«Программа, которая рассчитана на многостороннее развитие ребенка, — это огромный шаг вперед в сравнении с садиками нашего детства. То же можно сказать о дополнительном оснащении и специализированных кабинетах», — написал в Telegram-канале Вадим Лебедев.

Он отметил, что в детском саду «Чайка» есть соляная пещера для профилактики целого ряда заболеваний. Педагоги устраивают утренники и дефиле в костюмах народов России для знакомства с традициями и культурой страны.

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