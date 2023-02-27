Подмосковье 27 февраля 2023, 15:10 Занятия по компьютерной грамотности провели для участниц «Активного долголетия» в Королеве

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Участницы проекта «Активное долголетие» в Королеве ежедневно посещают занятия по компьютерной грамотности. Представительницы старшего поколения в возрасте от 60 до 80 лет научились искать информацию в браузере, работать с ссылками внутри сайта и многому другому.

«Занятия по компьютерной грамотности в нашем клубе проходят ежедневно, с 9:00 до 10:30, в течение двух недель. Если кто-то из учеников не смог усвоить программу, то проводятся дополнительно несколько занятий, чтобы можно было наверстать упущенное», — рассказал преподаватель курсов Дмитрий Гаврильченко.

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После двухнедельных занятий ученики уже могут сами зарегистрироваться на портале «Госуслуги», создать электронную почту и пользоваться ей, а также совершить покупки на маркетплейсах.

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Курс рассчитан на восемь человек, однако чаще всего занятия посещают более 10 учеников. Отмечается, что следующей темой занятия будет создание личного кабинета, онлайн-оплата жилищно-коммунальных услуг и использование банковской карты.

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