Подмосковье 01 марта 2024, 22:12 Занятия фрисби и журналистикой появятся в клубах «Активное долголетие» в Подмосковье Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Новую весеннюю программу активностей подготовили для участников клуба «Активное долголетие» в Подмосковье. Пенсионеров ждут занятия фрисби, журналистикой и многое другое.

«Почти пять лет проект „Активное долголетие“ в Подмосковье дарит жителям старшего поколения заряд положительных эмоций, а это главный залог здоровья и продолжительной жизни. И весна в этом сезоне богата на новые активности», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Участников проекта ждут игры для развития мозга, журналистика, фрисби, боевые искусства, занятия по восстановлению родового древа и многое другое.

В Минсоцразвития региона рассказали, что долголеты выступают на радио, участвуют в лекциях на телевидении, ставят рекорды. Теперь они смогут выпускать и сборники личных сочинений. В целом, «Активное долголетие» позволяет даже освоить новую профессию.

Проект «Активное долголетие» — инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленная на поддержку здоровья и активной жизненной позиции пожилых людей.

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