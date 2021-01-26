Занятия для пенсионеров в клубах «Активное долголетие» возобновили в 29 округах Подмосковья

Занятия по проекту «Активное долголетие» для жителей Подмосковья старшего поколения возобновили в 29 округах. Для участия пенсионеры должны сделать прививку от COVID-19 или иметь антитела. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Все пенсионеры, которые хотят посещать кружки и занятия «Активного долголетия», должны соблюсти одно условие: привиться от коронавируса или предоставить справку о наличии антител к болезни.

С 22 января в Подмосковье возобновили все занятия на свежем воздухе. А активности в помещениях начали работать в 29 округах: Домодедово, Раменский, Звездный Городок, Красногорск, Шатура, Балашиха, Люберцы, Подольск, Рошаль, Пушкинский, Одинцовский, Павловский Посад, Коломенский, Наро-Фоминский, Ивантеевка, Клин, Озеры, Серпухов, Чехов, Электросталь, Кашира, Богородский, Бронницы, Пущино, Воскресенск, Можайск, Власиха, Талдомский и Протвино.

Клубы работают с соблюдением всех правил санитарной безопасности.

«По мере поступления оперативной информации из Роспотребнадзора Московской области мы будем увеличивать число городских округов, где всеми полюбившийся проект „Активное долголетие“ возобновится», — уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Всего в Московской области работают 55 клубов «Активное долголетие». Всю подробную информацию о проводимых мероприятиях по каждому округу можно найти на портале проекта.

Онлайн-занятия не прекратятся в Подмосковье. За время пандемии было организовано более 4,5 тысячи мероприятий, которые посетили свыше 100 тысяч пенсионеров.