Подмосковье 16 февраля 2023, 10:58 Занятие «Школы здоровья» прошло в клубе «Активного долголетия» во Фрязине

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Занятие «Школы здоровья» прошло во Фрязине. На подобных встречах в клубе «Активного долголетия» врачи проводят консультации и рассказывают пожилым, как поддержать физическую форму, приобрести знания, умения и навыки по сохранению здоровья.

Эта встреча было посвящена переломам. Членам клуба «Активного долголетия» рассказали, как правильно группироваться при падении и что делать, если все-таки перелом произошел. Также разобрали вопросы о том, какие продукты питания способствуют укреплению костей и мышечной массы.

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После теории перешли к практике. Участники сделали упражнение на статическое равновесие.

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«„Школа здоровья“ — это очень важное направление профилактической деятельности. Потому что не всегда у пациентов есть возможность <…> и необходимость обращаться в лечебное учреждение. Иногда возникают вопросы, которые мы можем решить здесь в процессе беседы, в процессе встречи с врачами», — рассказала заведующая Центром здоровья Щелковской городской больницы Татьяна Колосова.

Следующая встреча «Школы здоровья» состоится через три недели. Врачи расскажут о правилах составления аптечки и о том, как правильно принимать лекарства.

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