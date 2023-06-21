Подмосковье 21 июня 2023, 13:46 Занятие «Школы молодого политика» состоялось в центре «Мельница» в Лобне

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Занятие «Школы молодого политика» прошло в торгово-досуговом центре «Мельница» в Лобне. Активистам «Молодой гвардии Единой России» рассказали о работе пресс-служб.

Заместитель руководителя пресс-службы центрального штаба «Молодой гвардии» Екатерина Галкина рассказала ребятам, как работает пресс-служба, как нужно строить общение с журналистами и СМИ, как писать пресс-релизы. После она выручила памятный подарок за самый интересный вопрос участнику встречи Антону Колмыкову.

С помощью проекта «Школа молодого политика» ребята узнают о проведении политических кампаний, создании проектов, волонтерской и добровольческой деятельности. Проект «Школа молодого политика» помогает пополнить кадровый резерв и привлечь новых активистов в «Молодую гвардию».

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