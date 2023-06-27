Подмосковье 27 июня 2023, 12:12 Занятие по цигун проведут для участников «Активного долголетия» в Мытищах

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Занятие по оздоровительной практике цигун проведут в Мытищах. Участие в мероприятии смогут принять члены клуба «Активное долголетие».

В рамках программы «Активное долголетие» в библиотеке № 1 в Мытищах проходят занятия по дыхательной гимнастике и танцам. На этот раз представителей старшего поколения приглашают поучаствовать в комплексе упражнений цигун 28 и 30 июня в 11:00. Эта практика нацелена на остановку преждевременного старения, продление жизни и улучшение ее качества.

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Также в клубе «Молоды душой» пройдут танцы под руководством Галины Шалдиной. Мероприятие состоится 30 июня в 12:00. Участники должны иметь с собой социальное удостоверение.

Библиотека № 1 находится по адресу: улица 1-я Крестьянская, дом № 4. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (495) 581-10-88.

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