Подмосковье 13 апреля 2023, 18:05 Занятие по скандинавской ходьбе прошло в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

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Проект «Активное долголетие» в Воскресенске помогает старшему поколению освоить новые навыки. Недавно члены клуба начали заниматься скандинавской ходьбой в парке усадьбы Кривякино.

Занятия по скандинавской ходьбе проходят на свежем воздухе и помогают пожилым людям поддерживать необходимый уровень физической активности.

Присоединиться к «Активному долголетию» можно, зарегистрировавшись в приложении мобильного центра социальных услуг или обратившись в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский». Он находится по адресу: Воскресенск, улица Победы, дом № 30. Контактный телефон: 8 (496) 442-30-09.

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