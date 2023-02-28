Подмосковье 28 февраля 2023, 11:18 Занятие по северной ходьбе прошло для участников «Активного долголетия» на Бородинском поле

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Спортивное мероприятие для пенсионеров впервые состоялось на Бородинском поле. Участники «Активного долголетия» из Можайска и клуба «Нордик» из поселка Тучково прошли два километра северной ходьбой.

Участница клуба Валентина Фомченко рассказала, что они часто бывают на Бородинском поле на экскурсиях и рады провести там занятие по северной ходьбе.

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«Прогулки со специальными палками дают очевидную пользу для организма, особенно для суставов. А Бородинское поле еще и заряжает своей атмосферой», — отметила она.

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Услуга северной ходьбы по маршруту «Бородинские версты» появилась в музее-заповеднике. Желающие могут пройти по историческим местам вместе со специалистом.

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