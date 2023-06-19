Подмосковье 19 июня 2023, 13:15 Занятие по профориентации провели для 17 воспитанников семейных центров в Солнечногорске

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Колледж «Подмосковье» организовал в Солнечногорске занятие по профориентации для 17 воспитанников семейных центров. Ребят познакомили с профессиями спасателя и специалиста гостиничного дела.

Мероприятие прошло на базе колледжа «Подмосковье» в деревне Козино под Солнечногорском. Участие в нем приняли ребята в возрасте от 11 до 14 лет из разных городов Подмосковья.

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Для них провели мастер-классы, во время которых подростки примерили боевую одежду пожарного и научились вязать спасательные узлы. Также ребята поучаствовали в аварийно-спасательных работах на тренажере «Лабиринт» и прошли альпинистскую подготовку на тренажере «Скалодром».

После для участников провели викторину на знание основ туристического сервиса и тестирование по профориентации.

«Одной из новых традиций (колледжа „Подмосковье“ — прим. ред.) стало оказание помощи детям из семейных центров. Уверен, что для ребят это станет отличной возможностью определиться с выбором и подготовить себя к той или иной специальности», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Сегодня колледж «Подмосковье» является крупнейшим профессиональным образовательным учреждением в регионе и включает 10 структурных подразделений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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