Занятие по основам медицины провели для школьников из Солнечногорска в колледже «Подмосковье» | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 18:26 Занятие по основам медицины провели для школьников из Солнечногорска в колледже «Подмосковье»

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Школьников из Солнечногорска познакомили с профессией медсестры в колледже «Подмосковье». Ребята научились измерять давление, пеленать ребенка и оказывать первую медицинскую помощь.

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Для восьмиклассницы Вики такие занятия — не разовое развлечение, а уже наработанные навыки. Тренируется с детства на младшей сестре и других членах семьи. Девочка, несмотря на юный возраст, уверена, что медицина — ее призвание.

«Не так давно у меня обнаружили проблемы со зрением, которые должны были выявить еще в самом раннем детстве. Эта история подтолкнула меня. Хочу стать квалифицированным врачом, который не допустил бы такого», — говорит ученица 8 «Е» класса СОШ № 4 Виктория Старкова.

Свой карьерный путь девушка подумывает начать с обучения на медсестру. А чтобы точно определиться с выбором, она вместе с другими школьниками округа приехала в колледж «Подмосковье» на традиционные профессиональные пробы.

«Это такое ознакомительное занятие, на котором мы стараемся познакомить ребят с основами медицины. Как правило, с целью профориентации приходят 8–9 классы. Мы их привлекаем», — объяснила руководитель структурного подразделения по направлению Сестринское дело ГБОУ МО «Колледж „Подмосковье“ Юлия Немченко.

Проходят такие пробы регулярно. Раз в полгода для будущих абитуриентов устраивают цикл занятий: пока одни школьники учатся измерять давление, другие пробуют делать инъекции, и так далее. Главная задача таких практик — не просто увеличить набор на курс будущих медиков, а помочь подросткам найти себя и понять, с какой профессией они действительно хотят связать свою жизнь.

В Подмосковье продолжают приводить в порядок объекты здравоохранения. В этом году отремонтируют 61 медицинское учреждение, а в 2023-м программу продолжат и внесут в перечни уже 70 объектов для обновления. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.