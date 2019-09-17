Заниматься гимнастикой и платить за ЖКХ через интернет. Курсы для пожилых организовали в Лобне

Люди старшего возраста могут заняться спортом и обучиться компьютерной грамотности в Лобне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Доме культуры микрорайона Красная Поляна Лобни регулярно проходят уроки в Школе здоровья. Посетители делают гимнастику для здоровья суставов по технике доктора Бубновского, а также комплекс упражнений для тонуса тела.

В ФОКЕ «Юность» люди старшего возраста занимаются легкой атлетикой и настольным теннисом в рамках «доброго часа». Занятия проходят без тренера.

На базе «Русской школы скандинавской ходьбы» проводятся занятия и мастер-классы для пожилых людей. Спортсмены занимаются в любое время года. Сейчас тренировки проходят в парке и на территории школы № 8, так как на стадионе «Москвич» укладывают искусственное покрытие и оборудуют беговые дорожки.

Источник фото: администрация городского округа Лобня

«Для пожилых людей в Лобне реализуется большое количество развлекательных, познавательных, спортивных и культурных программ. Основные площадки — это ДК „Красная Поляна“, ФОК „Юность“ и краснополянская библиотека», — рассказал глава городского округа Евгений Смышляев.

Особое внимание в Лобне уделяется обучению пенсионеров компьютерной грамотности. В рамках проекта «Активное долголетие» еженедельно по средам в библиотеке на Красной Поляне проходят занятия по основам пользования компьютером. Обучение начинается с азов — и доходит до пользования интернетом и информационной безопасности. Специалисты помогают пожилым людям освоить различные программы. Умение пользоваться компьютером в настоящее время необходимо, ведь через Сеть сейчас можно сделать практически все: от покупки лекарств до оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги.

Источник фото: администрация городского округа Лобня

В перспективе участники курсов смогут принять участие во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2019».

Пенсионерка Галина Иванова активно участвует во многих программах для лиц старшего возраста. Жительница Лобни побывала и на уроках скандинавской ходьбы, и на гимнастике для суставов. До компьютерных курсов Галина Иванова пока еще не дошла, но планирует обязательно записаться. «Внучка ходит в первый класс, и частенько ей нужно пользоваться компьютером, поэтому хочу тоже научиться. Не хочется тратить время на оплату коммунальных счетов в кассе, а там, мне рассказали, еще и научат как оплачивать „жировки“ через телефон», — поделилась планами пенсионерка.