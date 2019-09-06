Заниматься физкультурой с удовольствием. Школьный спортзал в истринском Бужаровском отремонтировали

В Бужаровской средней общеобразовательной школе городского округа Истра закончился первый этап ремонта спортивного зала. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Истра

За 40 лет работы школы ремонт в ней проводился только косметический. И вот завершился первый этап капитального ремонта спортзала образовательного учреждения. Выполнила строительные работы ООО «М-Строй».

В спортзале были покрашены потолки, закреплены стеклопакеты, на которых появилась надежная защита от попадания мяча — новые металлические сетки. Стены отштукатурены и покрашены, закреплен пол и уложен спортивный линолеум.

Произведен монтаж электрического кабеля с установкой восьми новых светильников, заменены входные и запасная двери, двери в душевых кабинах. В двух раздевалках для мальчиков и девочек уложено новое плиточное покрытие.

Источник фото: администрация городского округа Истра

Кроме того, нанесена спортивная напольная разметка, установлена волейбольная сетка, баскетбольные щиты и появилось новое электронное табло с пультом управления, а также «шведская» стенка.

Как рассказала директор школы Людмила Мякота, 9 сентября стартует второй этап ремонта спортзала.

Источник фото: администрация городского округа Истра

«Мы долго и тщательно выбирали мягкие стеновые панели (протекторы), которыми будут обшиты стены в спортзале. Они будут установлены по периметру всего спортивного зала, что позволит усилить безопасность учащихся во время проведения занятий. Все работы планируется завершить до конца сентября», — уточнила Людмила Федоровна.

По словам директора Бужаровской школы, ремонтные работы в спортивном зале выполняются в рамках национального проекта «Образование». На их реализацию выделено 2,5 миллиона рублей из трех бюджетов: федерального (немного более 1 миллиона рублей), из бюджета Московской области (1,66 миллиона рублей) и из муниципального бюджета (порядка 200 тысяч рублей).

«Это здорово, что наш спортивный зал стал, наконец, новеньким, в котором наши дети с большим удовольствием смогут заниматься физкультурой», — оценили проведенный ремонт родители школьников.