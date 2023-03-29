Подмосковье 29 марта 2023, 10:35 Завод электроники из Подмосковья приобрел новые площади благодаря промышленной ипотеке Мининвест МО

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Еще одна компания из Подмосковья получила кредит по программе промышленной ипотеки. «Электромаш» вложила льготный заем в покупку производственной площадки.

Как рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, предприятие получило кредит размером 70 миллионов рублей. Их использовали для покупки новой производственной площади в Талдоме.

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Предприятие занимается разработкой материалов для печатных плат, силовой аппаратуры и изделий радиоэлектроники.

Программу промышленной ипотеки запустили в прошлом году. Губернатор Андрей Воробьев представил ее главе правительства России Михаилу Мишустину, после чего ее запустили на федеральном уровне.

«В Московской области востребован формат готовых промышленных помещений „Подмосковье индастриал“. Это готовые промышленные боксы с универсальными планировками и со всей необходимой инфраструктурой для запуска производства. Именно высокий интерес бизнеса к такому формату подтолкнул инвестблок правительства Московской области к разработке программы», — сказала Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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