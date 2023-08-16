Подмосковье 16 августа 2023, 06:30 Зампред Зиновьева назвала наиболее развитые городские округа Подмосковья для ведения бизнеса в парках Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Сегодня в Подмосковье работают более 1236 объектов бизнеса в 188 парках — кафе, торговые палатки, аттракционы, веревочные парки и многое другое. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о том, какие муниципалитеты для своего дела предприниматели выбирают чаще всего.

«Предпринимательская деятельность в парках наиболее развита в таких городских округах, как Люберцы — здесь работает более 90 объектов бизнеса, на втором месте Домодедово — 74 объекта, на третьем Балашиха — 68 объектов», — отметила зампред.

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Также бизнесмены активно открывают точки в общественных местах Клина, Одинцова, Красногорска, Мытищ, Богородского и Солнечногорска. Подобрать локацию можно на инвестиционной карте Московской области.

Кроме того, Зиновьева напомнила, что в Подмосковье принимают прием заявок на получение мер поддержки для бизнеса по франшизе. Это позволит компенсировать часть затрат на приобретение оборудования, арендную плату и коммунальные платежи. Максимальный размер субсидии — миллион рублей для подмосковных франшиз. Заявление можно подать до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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