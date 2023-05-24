Подмосковье 24 мая 2023, 00:30 Зампред правительства Зиновьева рассказала предпринимателям Подмосковья о поддержке бизнеса в прямом эфире Мининвест

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Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала подмосковным предпринимателям в прямом эфире о мерах поддержки бизнеса в регионе. Трансляция проходила в телеграм-канале Мининвеста, участие в беседе приняли более 130 представителей бизнеса и СМИ.

По словам министра, новый формат коммуникаций оказался удобным как для предпринимателей, так и для ведомства. Желающие могут задать интересующие вопросы и получить ответы с возможностью прокомментировать разъяснения.

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«Нынешний эфир мы приурочили ко Дню российского предпринимательства, но не воспринимаем его как „праздничный“. Уверены, что он будет не последним. Ведь чтобы работа с бизнесом была по-настоящему системной и тесной, каждый день взаимодействия власти и бизнеса должен быть как в День предпринимательства», — отметила зампред.

В прямом эфире задать вопросы смогли бизнесмены из Солнечногорска, Шатуры и Химок. Еще около 20 обращений поступили через онлайн-форму, отправители указывали контакты для обратной связи. Кроме того, ряд вопросов участники беседы задали в формате комментариев к трансляции.

Главная тема эфира касались финансовых и нефинансовых мер поддержки бизнеса. Некоторые обращения требовали деталей от конкретных компаний индивидуально.

В ходе трансляции прозвучали не все вопросы, но ответ был дан на каждый в виде публикаций в соцсетях, сообщениями от представителей Мининвеста лично адресатам и в других удобных форматах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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