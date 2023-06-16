Подмосковье 16 июня 2023, 20:17 Зампред правительства Зиновьева обсудила развитие производства гофрокартона в Подмосковье Фото Константин Семенец

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Строительство производства гофрокартона в Московской области на ПМЭФ-2023 обсудили губернатор Андрей Воробьев, зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева и гендиректор компании «Л-ПАК» Петр Каранчук. Соглашение с компанией подписали ранее на форуме.

«Компания „Л-ПАК“ планирует вложить в строительство предприятия по выпуску гофрокартона на территории ОЭЗ „Кашира“ порядка 20 миллиардов рублей. Проект будет реализован в две очереди, первую из которых планируется запустить уже в следующем году. Всего на предприятии будет создано более тысячи рабочих мест», — сообщила Зиновьева.

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Компания планирует производить более 500 миллионов квадратных метров продукции ежегодно. Предприятие будет круглосуточным.

«В Подмосковье мы строим современный производственный комплекс, который будет оснащен новейшим оборудованием. Также на предприятии планируется внедрить систему управления качеством производства — цикл Шухарта-Деминга, который обеспечит высокую эффективность производственных процессов», — отметил Каранчук.

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