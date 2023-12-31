Подмосковье 31 декабря 2023, 17:47 Зампред правительства Владислав Мурашов поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов поздравил местных жителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Он пожелал здоровья, жизненных сил, новых побед и достижений!

Он рассказал, что в уходящем году в различных областях сельского хозяйства, торговли и ветеринарии Подмосковье достигло хороших результатов.

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«В уходящем году мы стали рекордсменами по переработке сельхозпродукции и по уборке зерновых культур. Продолжили цифровизовать услуги и вводить новые земли в оборот. Каждый год уникален и мы, конечно, стремимся к новым вершинам», — заявил Мурашов.

Он пожелал региону больше амбициозных и перспективных проектов, которые помогут укрепить благополучие и улучшить качество жизни каждого жителя.

«Пусть эти праздничные дни принесут в ваш дом тепло и радость, а наступающий год станет временем новых возможностей и успешных начинаний», — пожелал зампред.

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