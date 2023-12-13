Подмосковье 13 декабря 2023, 23:38 Зампред правительства Подмосковья Зиновьева провела онлайн-встречу с предпринимателями Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела онлайн-встречу с представителями регионального бизнеса. Прямая линия длилась почти два часа.

«Сегодня к нашей встрече подключилось порядка 130 предпринимателей. К сожалению, временной регламент мероприятия не позволят нам выслушать каждого, но бизнесмены смогли оставить свои вопросы в чате трансляции, поэтому каждое обращение будет обязательно разобрано», — пояснила Зиновьева.

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Она успела разобрать 10 вопросов. Они касались земельно-имущественных отношений, господдержки, реализации строительного этапа инвестпроекта, подбора земельных участков и других тем.

К разбору обращений подключались специалисты и эксперты областных министерств и муниципалитетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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