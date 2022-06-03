Зампред правительства Подмосковья рассказал, как тепловая карта помогает спасти лес
Правительство Подмосковья использует тепловую карту для обработки жалоб от населения. Инструмент повысил скорость реакции, отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Тепловая карта позволяет действовать проактивно — это именно тот подход, который отвечает запросам времени и вектору, заданному губернатору. С этим инструментом мы не ждем, когда специалисты лесного хозяйства в плановом порядке обследуют всю территорию лесного фонда, а сразу видим „горячие“ точки на карте Подмосковья, требующие нашего особого внимания», — сообщил он.
Также Филимонов отметил, что именно в активные зоны в первую очередь отправляются специалисты. По его словам, подобные точки часто возникают около населенных пунктов, вдоль дорог и объектов социальной инфраструктуры.
Филимонов подчеркнул, что информацию с тепловой карты тщательно изучают. Эти данные позволяют отследить сезонность и актуальность обращений.