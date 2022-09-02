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02 сентября 2022, 00:21

Зампред правительства Подмосковья Кротова поздравила школьников Волоколамска с Днем знаний

Зампред правительства Подмосковья Кротова поздравила школьников с Днем знан

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Зампред правительства Московской области Анна Кротова посетила торжественную линейку Осташевской среднеобразовательной школы в Волоколамском округе. Она поздравила всех учеников с Днем Знаний.

Здание начальной школы построили еще в 1965 году. В преддверии нового учебного года в нем провели капитальный ремонт. Работы проходили в рамках национального проекта.

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«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и благодаря реализации национального проекта в Осташевской начальной школе провели капремонт. Здесь заменили кровлю, выполнили отделку фасада, отремонтировали кабинеты, спортзал и столовую, обновили мебель», — рассказала Кротова.

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Она добавила, что в обновленном здании начальной школы будут учиться более 160 детей, из которых 38 — первоклассники.

«От правительства региона поздравляю всех учеников и преподавателей с началом нового учебного года. Желаю успехов и всегда с удовольствием идти к новым знаниям», — сказала Кротова.

Осташевская школа занимает второе место в рейтинге Волоколамского округа. В здании средней школы также планируют провести капитальный ремонт.

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