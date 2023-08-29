Подмосковье

29 августа 2023, 23:00

Зампред правительства Подмосковья Филимонов рассказал о нововведениях в Лесной кодекс с 1 сентября

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Договоры с арендаторами лесных участков, которые не выполняют работы по сохранению природы, могут быть расторгнуты в судебном порядке с 1 сентября, рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Также он отметил, что соглашения подлежат отмене в случае нарушения сроков проведения необходимых мероприятий.

«По аналогичному правилу могут быть расторгнуты договоры безвозмездного пользования лесными участками», — добавил Филимонов.

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Ранее суды трактовали невыполнение работ по сохранению природных зон только в качестве существенных нарушений договорных отношений. Новые меры ввели Федеральным законом № 600-ФЗ, который вносит поправки в Лесной кодекс России.

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