Зампред правительства Подмосковья Филимонов рассказал о нововведениях в Лесной кодекс с 1 сентября

Договоры с арендаторами лесных участков, которые не выполняют работы по сохранению природы, могут быть расторгнуты в судебном порядке с 1 сентября, рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Также он отметил, что соглашения подлежат отмене в случае нарушения сроков проведения необходимых мероприятий.