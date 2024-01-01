Подмосковье 01 января 2024, 02:00 Зампред подмосковного правительства Нагорная исполнила желание 10-летней девочки из Донбасса Фото: Министерство территориальной политики

Читать 360tv в

Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная исполнила желание 10-летней Насти из Тельмановского района ДНР. Девочка получила на новый год гитару. Подарок вручили в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Сейчас отец девочки находится в зоне СВО. Настя любит музыку, рисовать и заниматься творчеством. Однажды она увидела ребят, которые играли и пели на гитаре. С тех пор она решила освоить этот музыкальный инструмент.

Реклама

«Двадцать мальчиков и девочек, оставшихся без родителей, ребята из семей военнослужащий, чьи папы отдали жизнь за свою малую Родину или сейчас стоят за Отчизну на передовой, получили подарки, о которых давно мечтали», — уточнили в министерстве.

Ранее депутаты Московской области, заместители председателя правительства региона и главы городских округов исполнили все желания детей с «Елки желаний». В их числе был и губернатор Андрей Воробьев, который исполнил желания еще пятерых ребят.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».